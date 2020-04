«Jepp,» vastas Seb naerdes. «Siin kandis tasub taskulampi kaasas kanda. Minul on nüüdseks juba iga viimane kui löökauk ja teekühm teada. Kuigi vallavalitsus andis endast parima, et panna üles jõuluvalgustus – aga seda näeme kohe varsti.»

Nad sõitsid mööda kitsast tänavat ja Rosa üritas Nurgapoodi leida, aga poe aadress oli tal käekotis ja ta ei tahtnud jätta Sebile muljet, nagu ta otsiks midagi. Nurgapood oli üksnes tema asi ja ta tahtis, et see jääkski nii – vähemalt mõneks ajaks.

Ja just siis märkaski Rosa seda. Oma poodi. Kaubiku laternate valguses oli näha, et poe fassaad on huvitavalt kaarjas. Türkiissiniselt ukselt koorus värvi ja endiselt rippus uksel kulunud silt tekstiga «SULETUD». Kaunite kaarjate akende kohal seisis pleekinud tähtedega «Nurgapood». Tundus, et poeruumide kohal on korter, kus ei elatud. Rosa tundis seda nähes elevust. Kui poe juurde käivad ka eluruumid, siis ei paistnud kogu see lugu kaugeltki nii hull.