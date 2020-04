Raamatusoovitused: kuidas mõtlevad miljonärid?

Altpoolt leiad hulga lugemissoovitusi. Ehk on sinugi suur elumuutus peidus nende kaante vahel? Kuidas siis mõtlevad miljonärid? Nendest raamatutest saab aimu.

George S. Clasoni «Babüloni rikkaim mees» on pea sajandivanune mõistujutt rikkusest, edust ja õnnest. Raamatut on nimetatud teejuhiks finantsalase asjatundlikkuse juurde ning selle põhimõtteid tunnustatakse ja kasutatakse tänapäeval üle kogu maailma. Lugu, mis rullub lahti Mesopotaamia kuumadel liivadel, peetakse meie igapäevase mikromajanduse omamoodi eeposeks. Raamatust õpib lugeja mitmeid lihtsaid printsiipe, mida järgides on rahalist edu ja jõukust kindlustatud juba ammustest aegadest peale.

***

Raamatus «Külgetõmbeseaduse rakendamise võti» jagab Jack Canfield oma teadmisi ja kogemusi ning annab sinu teenistusse läbiproovitud tehnikad ja tööriistad, millega külgetõmbeseadust teadlikult kasutada. Meetodi kesksed teemad on selgus, eesmärk ja tegevus. Canfield ise on selle seadusega teadlikult harmoonias elanud juba üle kolmekümne aasta ja mis võikski õpetuse edukust paremini kinnitada, kui autori enda menu.

***

Grant Cardone on üks tänapäeva tuntumaid müügikoolitajaid. Tema «Miljonäri taskuraamat», nagu pealkirigi ütleb, on mõeldud selleks, et seda kuni miljonäriks saamiseni taskus hoiaksid. Grant sõnastab lihtsas keeles kaheksa sammu, mille abil võid kasvõi kohe alustada teekonda teenitud jõukuseni. Sest tõesti – kodus ei õpetanud meile keegi, kuidas rikkaks saada, koolist rääkimata. Grant Cardone soovitab sul aga sõbrad kaasa kutsuda, sest üksteise toel saavutate kõik eesmärgid.

***

Ehkki müügiala elava legendi Grant Cardone’i raamatut «Müü ise või müüakse sulle» loevad maailmas miljonid karjääriinimesed, on autor mõelnud kirjutades kõigi peale, kes võiksid tahta elus kaugemale jõuda ning mõista, mis toimub inimpsüühika ja suhtlemisega saavutatud tulemuste taga. Oskus müüa on üks olulisemaid oskusi elus. Me kõik müüme ühel või teisel moel: kas iseennast tööintervjuul, ideed sõbrale, oma töötulemusi ülemusele, tooteid klientidele või näiteks kaalulangetamist iseendale. See raamat sobib Sulle ideaalselt ka siis, kui soovid lihtsalt oma elu ise juhtida, mitte lasta seda teha teistel.

***

T. Harv Ekeri raamat «Miljonäri mõtteviisi saladused» on kiirtee mõistmaks sinu rahalist mõtlemist ja suhtumist majandusedusse. «Anna mulle viis minutit ja ma ennustan sinu finantstulevikku terveks eluks,» ütleb autor enesekindlalt. Raamatu esimeses osas selgitab ja hindab Eker seda, kuidas sinu rahaline mõtlemine toimib. Unikaalne kombinatsioon tänavatarkustest, huumorist ja südamlikkusest õpetab nägema mõjutusi, mis ulatuvad tagasi lapsepõlve ja kinnistavad sinu finantsilist saatust. Raamatu teine osa tutvustab 17 külluse postulaati, mis kirjeldavad täpselt, kuidas rikkad inimesed mõtlevad ja tegutsevad ning mille poolest erinevad nad vaestest või keskklassi inimestest.

***

Selles ajatuks klassikaks saanud teoses «Mõtlemist muutes rikkaks» avaldab Napoleon Hill saladused, mis on olnud edukate inimeste saavutuste põhjusteks. Iga peatükk räägib saladustest, mis on ka tegelikult tuhandeid inimesi erinevatest eluvaldkondadest rikkaks teinud. Raamat pakub järeleproovitud rikastumise kava: lihtsad, kuid samas võimsad ning toimivad põhimõtted, mis on esitatud süsteemselt, kergesti loetavalt ja terviklikult, suunavad lugeja eesmärkide saavutamiseni. Kui tunned, et vajad muutust oma perekondlikus elus, rahaasjades või karjääris ja otsid teed tagasi oma unistuste elluviimise juurde, siis õnnitleme sind – oled jõudnud õigesse kohta!

***