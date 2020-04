Treener Siim Kelner aitab igavlejaid: 5 inspireerivat ja mõtlemapanevat raamatusoovitust

Lühike 100-leheküljeline lugemine. Soovitan kõigile, ühelt poolt meelelahutuslik lugemine, kuid teisalt ka mõtlemapanev, kuidas on võimalik võimu ja manipulatsiooniga mõjutada teisi.

«Loomade farm» ja «1984», George Orwell. FOTO: Kirjastus Tänapäev

«Loomade farm» on romaan, milles tegelased on küll loomad, kuid tegelikult kirjeldab see inimühiskonda, kus on ainuvõimu haaranud üks isik ja tema lähikondlased. Sellises ühiskonnas kehtib käsu- ehk plaanimajandus.

Farmis kehtis alguses seadus, et iga loom annab endast nii palju, kui suudab ja saab. Siis mindi üle plaanimajandusele ja nõuti majandusliku plaani täitmist võimalikult kiiresti. Tööpäevad muutusid pikaks ja koormavaks, toidunorme vähendati. Loomadele lubati kõikvõimalikke hüvesid, kui töö tehtud. Näiteks ehitasid loomad tuuleveskit, sest neile lubati, et selle abil saadakse elekter talli ning lauta, et loomadel parem oleks. Tegelikult kasutati veskit hoopiski vilja jahvatamiseks ning see tõi võimuladvikule raha sisse.

***

Tegemist on vaieldamatult klassikaga. Imestamapanev on see, et seda raamatut lugedes ei pruugi kohe aru saada, millal see kirjutatud on. Kui ei teaks, võiks arvata, et tegemist on väga värske teosega. Kohe kindlasti mõtlemapanev ja kõrvutatav väga paljuski ka sellega, mis toimub tänapäeval erinevates maailmapiirkondades.

«Loomade farm» ja «1984» on kahtlemata Orwelli kõige tuntumad teosed. Ehkki kirjutatud enam kui 50 aasta eest, pole need kaotanud aktuaalsust ja teravust ka 21. sajandi alguses. Totalitaarsed riigid pole tänaseks kuhugi kadunud, meedia abil korraldatav ajupesu on hoopis suuremad mõõtmed omandanud ning Orwelli poliitikloomi või loompoliitikuid võib kohata igal sammul.

George Orwell, kodanikunimega Eric Arthur Blair (1903–1950) sündis Birmas, sai hariduse Etoni kolled˛is Inglismaal ning teenis Birmas Briti Impeeriumipolitseis, töötas Inglismaal õpetajana, osales Hispaania kodusõjas ja tegutses pärast seda ning Teise maailmasõja ajal kommentaatori ja korrespondendina. Eesti keeles on temalt ilmunud veel «Kummardus Katalooniale», «Valaskala kõhus» ning «Pariisi ja Londoni heidikud».

***

Yuval Noah Harari, «Homo Deus» FOTO: Raamat

Väga huvitav ja silmaringi arendav non fiction. Arutleb selle üle, kuhu inimkond on suundumas ja kuidas me kasvame kokku tehisintellektiga ning kuhu inimkond liigub lähitulevikus ning kuhu on soov liikuda ka kaugemas tulevikus. On heaks teejuhiks fantaseerimisel, millised saavad olema ka võimalikud murekohad. Näiteks paljud tahavad elada lõpmatuseni - kui see oleks võimalik, siis kas see oleks kättesaadav kõigile? Kui ei siis mis juhtub? Kas heaoluühiskond võib otsida hukatuslikuks?

Käesolevat sajandit kujundavad erakordsed väljakutsed, unistused ja painajad alates surma alistamisest kuni tehiselu tekkeni. Oma teises raamatus arutleb üks kaasaja säravamaid mõtlejaid Yuval Noah Harari selle üle, mis saab meist siis, kui need kõik teoks saavad. Kuidas kaitsta oma habrast maailma iseenda hävitava tungi eest?