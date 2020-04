Eesti Ajaloomuuseumi nõukogudeaegsetest skulptuuridest ilmus kataloog

Ekspositsiooni moodustavad skulptuurid, mis on enamasti pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist oma kohtadelt eemaldatud. Kataloog on üles ehitatud näitusele sarnaselt lähtudes nende isikute saatusest, kellele skulptuurid on püstitatud. Moodustuvad neli suuremat gruppi: Nõukogude Liidu liidrid Lenin ja Stalin, Teise maailmasõja kangelased, omade käe läbi ehk Nõukogude repressioonide käigus hukatud ja need, kes on langenud vaenlase käe läbi.