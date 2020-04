Eesti keeles ilmunud raamatud, mida Obama arvates kõik lugema peaksid

Igal lool on kaks poolt. Igal suhtel on kaks vaatepunkti. Ja vahel selgub, et õnneliku abielu alus on valed, mitte tõde.

Lotto ja Mathilde on kahekümne kahe aastased, kõrget kasvu, kaunid, hullumeelselt armunud ja määratud saavutama midagi suuremat. Uut. Kakskümmend neli aastat hiljem äratab nende abielu sõprades endiselt kadedust. Tegelikult ei ole kõik nii lihtne.

«Moirad ja fuuriad» jutustab ühe abielu loo nii mehe kui naise silmade kaudu nähtuna. Mees on tunnustatud näitekirjanik, kelle osaks väljavalitus (moirad ehk saatusejumalannad) ja sellega kaasnev privilegeeritud minapilt. Toetava abikaasa rolli asetatud naine näib elavat mehe dikteeritud narratiivis. Sünge lapsepõlvesaladus, mida naine mehe eest varjab, teeb tema pigem äraneetuks (fuuriad).

Naise vaatepunkt romaani teises pooles kummutab mitmed esimeses pooles esitatud mehelikud eksiarvamused. Kaht vaatepunkti eristab ka tooninihe – kirjaniku saatusest jutustav pool on antud lineaarses eepilises laadis, peegeldades ettemääratust, abikaasa sisepingetest küllastatud hingeelu avatakse pigem gootilikult ja killustatumalt.

Trinidadi-briti kirjanik Sir V. S. Naipaul, kellele Nobeli kirjanduspreemia omistati 2001. aastal kui «mahavaikitud» teemade autorile, on paraku eesti lugejale vähetuntud. Romaan «Jõekäärus» (1979) püüab täita seda lünka.

Teos, mis meenutab mõnevõrra J. Conradi kuulsat romaani «Pimeduse süda», viib lugeja Aafrika südamesse, ühe uue riigi väikelinna, mis asub suure, äratuntavalt Kongo jõe ääres. Autor keskendub poliitiliste emigrantide elule, nende kaasamisele selle riigi arengusse, mida autor vaatleb pessimistliku pilguga, teades juba ette, et ilmselt ei suudeta vältida laialdast korruptsiooni ning demokraatlikest väärtustest lahtiütlemist.

«Kadunud» Gillian Flynn (hetkel läbi müüdud, aga saadaval e-raamat)

Kes sa oled? Mis me oleme teineteisele teinud? Need on küsimused, mida Nick Dunne endale esitab viienda pulma-aastapäeva hommikul, kui tema naine Amy ootamatult kaob.

Politsei kahtlustab Nicki. Amy sõbrad teavad rääkida, et naine kartis oma meest, et tal oli tema eest saladusi. Nick vannub, et see pole tõsi. Politsei leiab tema arvutist kahtlasi otsinguid. Nick väidab, et tema pole neid teinud. Ja siis veel need pidevad helistamised mehe mobiilile… Mis siis ikkagi juhtus Nicki kauni naisega?

Gillian Flynni sünge ja salapärane psühholoogiline romaan «Kadunud» on üks viimase aja populaarsemaid ja kõmulisemaid ilukirjandusteoseid.

«Sada aastat üksildust» Gabriel García Márquez

Kolumbia kirjanik Gabriel Garcia Marquez (1928–2014) saavutas maailmakuulsuse romaaniga «Sada aastat üksildust» (1967), millest kujunes ühtlasi Ladina-Ameerika maagilise realismi tähtteos.

Romaan esitab Buendiade suguvõsa loo. Ja Macondo küla või väikelinna tekkimise ning hävimise loo. Geograafiliselt kaardilt puuduv, kirjanikufantaasias loodud Macondo mahutab endasse kogu Kolumbia, – aga võib-olla kogu Ladina-Ameerika – tema müüdid, eksootika ja ebausu, üle kõige aga üksilduse, mille juured asuvad vägivallas ja vihkamises, eneseuhkes isemeelsuses, võimuihas ning enesearmastuses. Sellest vabanemise võimalusi näeb kirjanik ülluses ning armastuses.