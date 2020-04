Terviseedendaja Jana Sandbergi 5 raamatusoovitust terve keha ja vaimu heaks

Nii kirjeldab Eesti kõigi aegade edukaim tennisist Kaia Kanepi oma elulooraamatus üht oma karjääri pöördepunkti, mis muutis kogu ta elu.

Meie kauaaegne esitennisist jutustab elulooraamatus esmakordselt raskest haigusest, mis teda aastaid vaevas, kuid millest ta pole seni tihanud rääkida mitte kellelegi, isegi mitte oma kõige lähedasematele inimestele, sest pidas seda nii piinlikuks.

Sama ausalt ja avameelselt räägib Kaia Kanepi raamatus ka oma keerulistest isiklikest suhetest treeneritega ja dramaatilistest treenerite vahetustest.

Raamatus on kasutatud Kaia Kanepi päevikuid aastatest 1995-2012. Raamatu lõpus on eraldi statistikaosa põhjaliku ülevaatega kõikidest Kaia Kanepi võistlusmängudest.

***

«Eluterve pohhuist», Tom Valsberg. FOTO: Raamat

Kalli sõbra kingitud raamat, mida ikka aeg-ajalt sirvin. Humoorika sisuga raamat pakub kohest lahendust, kui meel on nukker. Kõigil meist on emotsioonid ja mõtleme vahel üle. Loe seda, sest… sest elu on tegelikult mäng. Mitte midagi ei tasu liiga tõsiselt võtta. Isegi kui tundub raske, siis see raamat annab paraja laengu, et olukorrast võitjana välja tulla. Võitja ongi oma elu meisterlik looja, kes millessegi surmtõsiselt ei suhtu, vaid elab hetkes ja ei lase negatiivsusel end kaasa tõmmata. Oled tugevam kui sinu emotsioonid, see on see hinge kõikvõimas vägi. Mängi eluga ja naerata sellele. Ja elu naeratab mänguliselt vastu.

Kes on eluterve pohhuist? See on tegelane, kes hoolib, aga ei muretse. Ta pigem laseb varvast, kui kuulab kellegi hala või süüdistamist. Ta ei tee kärbsest elevanti ega satu pisiasjadest paanikasse. Ta on õppinud ahastamise asemel end hoopis herneks naerma. Ta teab, et küünte närimisest vitamiine ei saa. Ta ei võta elu liiga tõsiselt, sest ta teab, et ta niikuinii ei pääse sellest eluga. See muhedalt muigav ja huumorit armastav tegelane elab sinu sees ning selle raamatu abil saad sa ta üles äratada, et luua muretum ja stressivabam elu.

***