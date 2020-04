Eestis ilmub aastas väga palju raamatuid. Ilmselt on paljude arvates mõnigi teos selline, mis oleks võinud ilmumata olla. Samas ei saa kõik raamatud kõigile meeldida. Nii pole ka raamatu «Kuidas 30 päevaga romaani kirjutada?» eesmärk, et kõik peaksid kirjanikeks hakkama. Pigem on eesmärgiks, et need, kes on kirjutamisega alustanud või sellest väga unistavad, leiaksid mõtteid ja nippe, mida oma töös kasutada.

Heli Künnapas «Kuidas 30 päevaga romaani kirjutada?» FOTO: Heli Kirjastus

Mõnigi võib küsida, et miks üldse peaks 30 päevaga romaani kirjutama? Ega ei peagi. Aga kui raamatu kirjutamine on sinu unistus, siis tasub sellele keskenduda ja eesmärgi täitmise nimel pingutada. Selles see käsiraamat räägibki – kuidas ennast kokku võtta, et unistus täide viia.

Raamatus «Kuidas 30 päevaga romaani kirjutada?» ei ole juttu sellest, et 30 päeva jooksul on sul nullist kirjutatud lihvitud romaan. Selle aja jooksul on võimalik valmis kirjutada esimene korralik mustand, mida hiljem lihvima hakata. Maailmakuulsad teosed on kirjutatud erineva ajaperioodi jooksul, nii et see on täiesti võimalik. Alati on küsimus ka selles, et mida kulunud aja hulka arvestada. Kui mõni kirjutab esimese lause oma teosest ning siis ootab 10 aastat, kuni kirjutab järgmise, siis kas kirjutamisele on kulunud üle 10 aasta? Või on kirjutamisele kulunud tegelikult vaid need minutid, mis läksid mõne lause kirjutamiseks?