Igor Kotjuhi raamatusoovitus: kirjanik, kelles on justkui mitu inimest korraga

Nabokovi autobiograafia on huvitav, sest autor on ise tegelaskujuna põnev teine: aadli päritolu, ülbik, erudiit, stiilimeister, steriilse puhtuse ja täpsuse maniakk, oma kindla arvamusega vestluskaaslane. Temas on justkui mitu inimest korraga. Lugedes õpid tundma, kuidas võivad mõelda ja näha maailma haruldaselt andekad inimesed.

Või siis ehtsad emotsioonid: «Elu läbi on mul magamajäämisega raskusi olnud. Inimesed, kes rongis panevad ajalehe kõrvale, ristavad oma rumalad käed, ja hakkavad kohe vastikult ja familiaarselt norskama, hämmastavad mind sama palju kui too mehike, kes rahumeeli roojab jutuka vannivõtja kõrval, või osaleb suurtes meeleavaldustes, või astub mõnda seltsi, et sellesse sulanduda. Magamine on kõige tobedam vennaskond, kus on rängimad maksud ja räigemad tavad. See on vaimu piinamine, mida mina pean alandavaks» (lk 84).