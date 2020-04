Kui sa võitled kõigiga, võitled ühtlasi ka iseendaga

Gary M. Douglas ja dr Dain Heer «Lahutuseta suhted». FOTO: Raamat

Lahutuseta suhe on selline, kus sa ei pea iseendast lahutama ühtegi osa selleks, et kellegi teisega suhtes olla. See on olukord, kus kõik inimesed ja asjad, kelle või millega sul on suhe, võivad suhte tulemusena muutuda millekski enamaks.

Raamatus «Lahutuseta suhted» jagavad autorid Gary M. Douglas ja dr Dain Heer abivahendeid ja harjutusi, mida saab kasutada lahutuseta suhete loomiseks ja aitavad selgusele jõuda, mida sa suhtelt soovid.

Avaldame raamatust katkendi, mis räägib oma soovide eest võitlemisest.

***

Oma soovide eest võitlemine

Paljud arvavad, et teevad enda jaoks valikuid, kuigi tegelikult teevad nad hoopis valikuid kellegi teise vastu. Nad teevad kellegi teise vastu valikute tegemisest enda jaoks aluse, mille põhjal otsustavad, kuidas enda olemust valida. Kas sina teed oma valikuid selle põhjal, et vaidlustad, lükkad edasi, keeldud tunnistamast, eitad kellegi teise vaatenurka või lausa võitled selle vastu? Kas see teeb sinust armastaja või võitleja? Mõistagi võitleja!

Tegelikult võitled iseendaga

Aga kellega sa tegelikult võitled? Ikka iseendaga. Teed valikuid enda vastu, sest päriselt sa midagi ei valigi. Oled otsustanud kõigiga kõige üle võidelda, et võiksid tasuks saada iseenda. Kuid võitlemine pole õige viis iseenda saamiseks, sest kui sa võitled kõigiga, võitled sa ühtlasi ka iseendaga! Oih!

Mis on võitlemise tagajärg?

Teine tagajärg, mida kõigiga võitlemine sinu suhtele teeb, on see, et tõmbad oma ellu selliseid inimesi, kellega tahad võidelda. Lubad endal luua suhteid ainult selliste inimestega, kelle vastu võid valikuid teha, sest usud, et see on ainus moodus iseenda saamiseks.

Kuueaastase poisi lugu, kel oli kombeks kakelda

Kord aitasin ma kuueaastast last, kellel oli koolis probleeme. Poisil oli kombeks kakelda ja oma õpetajatega lausa igapäevaselt pahuksisse sattuda. Ema ei suutnud teda üldsegi ohjeldada ja palus minult abi, et oma taltsutamatu pojaga toime tulla.

Ma küsisin poisilt: «Kas sulle meeldib kakelda?»

Väikemees naeris ja vastas: «Jah.»

Ma ütlesin: «Olgu peale. Seega oled võtnud kavaks kõigiga kakelda?»

Poiss ütles uhkusega: «Jah.»

Küsisin temalt: «Kas sa taipad, et ka sina kuulud kõigi hulka?»

Poiss vaatas hetkeks mulle otsa ja mõistis siis, mida ma olin öelnud. Ta kostis: «Ei!»

Siis küsisin ma: «Seega lõpetad sa kõigiga kaklemise?»

Poiss lausus: «Jah!»

Sellest ajast peale muutus laps täielikult. Ta ei sattunud enam koolis pahandustesse ja pidas end ka ema seltsis palju meeldivamalt ülal.

Võitlemine tähendab ka enda vastu võitlemist

Kui suure osa elust on sul tunne, nagu võitleksid iseendaga? Või selline tunne, nagu peaksid võitlema kogu maailmaga selleks, et saada endale tahetu? Kui suur osa elust on sulle tundunud, et oled üksi maailma vastu? Kas võiksid nüüd lõpetada kõigiga võitlemise?

Paljudel inimestel on alateadlik vaatenurk, et nad peavad kogu aeg võitlema. Selle vaatenurga häda on see, et pead millegi loomiseks ka enda vastu võitlema.

Kui võistelda, siis vaid iseendaga

Kas sulle on õpetatud, et pead elus oma tahtmise saamise nimel võitlema? Seda kutsutakse konkurendiks. Tegelikult on oluline teada, et peale sinu pole kedagi teist, kelle vastu tõeliselt võistelda saaksid.

Millal on võitmine midagi päriselt väärt?