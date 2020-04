Mida arvavad raamatust «Eluterve pohhuist» Peep Vain, Jesper Parve ja Alar Ojastu?

Kes siis ikkagi on eluterve pohhuist? See on tegelane, kes hoolib, aga ei muretse. Ta annab endast alati parima, sest siis on ta vaba kahetsusest ja süütundest. Ta teab, et kui keegi ütleb talle «ei», siis ei tähenda, et seda asja ei saa teha koos selle inimesega. Tal on suva. Ta proovib kellegi teisega. Eluterve pohhuist ütleb oma ideed alati välja, isegi kui need võivad tunduda teistele lollakad. Ta teab, et geniaalses ideed on lollide ideedega äravahetamiseni sarnased hetkeni, kuni keegi need ellu viib.