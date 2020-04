Rahvusraamatukogu pikendab laenutähtaegu veel kuu võrra

Tagastatud raamatud paneb rahvusraamatukogu 5-7 päevaks eraldiseisvasse ruumi hoiule, mis tähendab, et sel perioodil saab neid küll tellida, aga kätte saab raamatud alles n-ö karantiini lõppedes. Karantiini ajal on raamatud endiselt need tagastanud lugeja nimel, aga viiviste pärast ei pea muretsema, kuna kõik viivised on juuni alguseni peatatud.