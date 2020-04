Miljardäridest ettevõtjate ekstreemsed lugemisharjumused, mis võiks igale juhile eeskujuks olla

Näiteks hindab Nike’i asutaja Phil Knight oma raamatukogu nii kõrgelt, et kes sinna siseneb, peab jalatsid ära võtma ja kummardama. Oprah Winfrey ei ole salanudki seda, et ta võlgneb suure osa oma edust just raamatutele. «Raamatud andsid mulle pääsu isiklikule vabadusele,» on ta öelnud. Nüüd peab Oprah maailma üht populaarsemat raamatuklubi, mille valikuid jälgitakse tohutu suure huviga.