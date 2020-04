GALERII JA VIDEO ⟩ Eesti suurimal virtuaalsel raamatuesitlusel osales 10 402 vaatajat

«See oli erakordne inimesi liitev kogemus, kui mitusada inimest lülitusid enda kodudest videosillaga ekraanile ja olime koos ühes virtuaalses ruumis. Usun, et sellises vormis kohtumine on praegusel ajal väga vajalik. Selline formaat oli meie jaoks uus, ent meil tuli juba ideid, kuidas veelgi ägedamalt selliseid virtuaalkohtumisi läbi viia,» kommenteerib Harald Lepiski. «Me ei kirjutanud lihtsalt raamatut sellest, kuidas leida endale töökoht. Me kirjutasime raamatu sellest, kuidas leida üles kõige ägedam versioon iseendast ja kehastada enda parimat.»

Roland Tokko sõnul oli eesmärgiks viia läbi Eesti läbi aegade suurim raamatuesitlus. «Siht sai seatud 500 osaleja peale, kuid poleks arvanud, et suudame selle numbri veel oluliselt suuremaks saada. Tundub, et see sündmus täitis oluliselt suuremat eesmärki, kui lihtsalt raamatuesitlus. See oli justkui märk sellest, et kõik on võimalik ka sellisel ajal. Vaadates inimeste kommentaare ja tagasisidet tundub, et paljud osalejad tulid kogema inimeste ühist jõudu, saamaks samal ajal inspiratsiooni ja usku, et kui keegi teine suudab, siis suudan ka mina,» räägib ta.