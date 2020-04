Viljandi trükikoda pälvis kokaraamatu eest maineka Gourmandi auhinna ja «Best in the World» tiitli

«Oleme mitmel aastal konkursil osalenud ning sel aastal tiitli koju toomine on meile väga suur tunnustus. Meie kliendid on suuresti väljaspool Eestit, enamasti Skandinaavias, kus trükikvaliteeti hinnatakse kõrgelt. Gourmandi Auhind annab tõestust, et meie valitud suund, pakkuda kõrgeimat kvaliteeti, on end õigustanud,» hindab tunnustust Kaarel Ausmees, Print Best OÜ müügidirektor.

Cointreau perekond on Gourmandi Auhinda välja andnud igal aastal, konkursil on palju erikategooriad, et parimal viisil esile tuua toidu- ja joogiteemaliste väljaannete mitmekesisust üle maailma. Nii on kokku 115 kategooriat toidule, 30 kategooriat joogile ning 10 kategooriat toidu- ja joogiteemade kajastamiseks televisioonis. Gourmandi Auhinna pälvinuid kategooriate parimaid pärjatakse prestiižsel auhinnatseremoonial, mis toob kokku toidukultuuriaustajad üle maailma. Sel aastal on auhinnatseremoonia paremate aegade ootuses ning esmakordselt konkursi ajaloos avaldati «Best in the World» nimekiri enne auhinnatseremooniat, et tuua rõõmu võitjatele olukorras, kus riikidevaheline reisimine on mõneks ajaks suletud.