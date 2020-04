«Nii kõndiski Neil üksinda kodu poole. Tal polnud aimugi, et ta läheb hoopis teistsugusesse koju»

See, et mõni võõras lapse röövib, on iga vanema jaoks kõige hirmsam õudusunenägu. Aga statistiliselt võttes on sellised asjad äärmiselt ebatavalised. Tegelikult ohustab lapsi kõige rohkem just suletud uste taga aset leidev kodune vägivald ja väärkohtlemine ning kuigi väline maailm võib näida ähvardav, on enamik võõraid hoopiski kenad inimesed, sellal kui kodu on sageli kõige ohtlikum koht üldse.