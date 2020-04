«Üks laps oli kaduma läinud ja see tähendas, et laps tuli üles leida»

Pete’i taskulambivihk libises üle millestki hallist. Pete jäi otsekohe seisma, juhtis kiire tagasi sinna, kus see hetk tagasi oli. Ühe põõsaserva all maas lebas vana teler, ekraan mitmest kohast katki, just nagu oleks keegi selle peal märkilaskmist harjutanud. Ta vahtis telerit viivu.

«On midagi?»

Seda hõikas üks anonüümne hääl küljelt.

«Ei,» hüüdis Pete vastu.

Ta jõudis tühermaa kaugemasse serva samal ajal kui teisedki politseinikud ning otsingud polnud tulemust andnud. Pärast seljatagust suhtelist pimedust mõjus tänavalaternate kahvatu heledus siin veidralt iiveldusttekitavalt. Õhus oli tasast elu kuminat, mis tühermaa vaikuses puudus.

Mõni hetk hiljem, otsides endale mis tahes asjalikumat tegevust, pööras Pete ringi ja kõndis tuldud teed tagasi. Ta polnud päris kindel, kuhu ta läheb, aga avastas end tüürivat ühele küljele, tühermaa servas asuva vana kivimurru suunas. See oli pimedas ohtlik maastik ja nõnda seadis ta sammud taskulambi­vihkude kobara poole, kus kivimurdu läbi kammiv rühm oli valmis tööd alustama.

Sellal kui teised politseinikud töötasid kivimurru serval, suunasid valgusvihud selle järskudele seintele ja hõikusid Neili nime, uurisid siinsed mehed kaarte ning valmistusid laskuma mööda rohmakat rada, mis viis all asuvale alale. Paar neist tõstsid pea, kui Pete neile lähenes.

«Härra?» Üks neist tundis ta ära. «Ma ei teadnudki, et teie täna õhtul valves olete.»

«Ma ei olegi.» Pete kergitas traataeda ja puges selle alt läbi nende juurde, jälgides oma jalgealust nüüd veel suurema hoolega. «Ma elan siin lähedal.»

«Just nii, härra.» Politseinik näis kahtlevat.

Polnud just tavaline, et vaneminspektor ilmuks kohale, kui tegu on ilmselgelt lihttööga nagu siin. Vaneminspektor Amanda Beck juhatas tärkavat uurimist jaoskonna tagaruumidest ning siinne otsingurühm koosnes peamiselt reatöötajatest. Pete oletas, et on neist kõigist kauem teeninud, aga täna õhtul oli ta kõigest üks teiste hulgas. Üks laps oli kaduma läinud ja see tähendas, et laps tuli üles leida. See politseinik võis olla liiga noor, et mäletada kaks aastakümmet tagasi Frank Carteriga juhtunut, ning mõista, miks Pete Willise kohalviibimine sellistel asjaoludel sugugi üllatav polnud.

«Olge ettevaatlik, härra. Maa on seal natuke rabedavõitu.»

«Saan hakkama.»

Paistis, et ka küllalt noor, et teda mingisuguseks vanameheks pidada. Arvatavasti polnud mees näinud Pete’i kunagi jaoskonna jõusaalis, kust Pete igal hommikul enne tööle minekut läbi käis. Vanusevahest hoolimata oleks Pete olnud valmis kihla vedama, et teeks nooremale mehele igal masinal pähe. Ta jälgis maapinda igatahes hoolega. Kõige, kaasa arvatud iseenda jälgimine – see oli tal loomuses.

«Hästi, härra, me hakkame nüüd laskuma. Koordineerime.»

«Mina ei juhi siin toimuvat.» Pete valgustas rada taskulambiga, silmitses konarlikku maastikku. Valguskiir tungis ainult väikese vahemaa taha. Kivimurru põhi polnud muud kui tohutu mustav auk. «Kandke ette vaneminspektor Beckile, mitte mulle.»

«Just nii, härra.»

Pete vahtis jätkuvalt alla, mõtles Neil Spencerist. Kõige tõenäolisemad teed, mida mööda poiss võinuks minna, olid juba kindlaks tehtud. Tänavad olid läbi otsitud. Enamiku poisi sõpradega oli juba ühendust võetud, aga tulutult. Ja tühermaal polnud midagi. Kui poisi kadumise taga oli tõesti mõni õnnetus või äpardus, siis oli kivimurd ainus koht, kust loogiliselt võttes võinuks teda leida.

Ja ometi tundus see must maailm seal all täiesti tühi.

Pete ei saanud selles kindel olla – mõistusega võttes mitte. Aga sisetunne ütles talle, et Neil Spencerit siit ei leita.