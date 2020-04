Netflixi dokusarja «Tiger King» staar Joe Exotic kirjutab kongis raamatut

Netflixis linastus dokumentaalsari «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness», mis on osutunud üleilmselt tohutult populaarseks. Sarja peategelane, Tiigrikuningas Joe Exotic on saavutanud oma ihaldatud kuulsuse, kuid ei saa seda vanglas olles täielikult nautida. Nutikas mees ei pidavat aga oma 22-aastast vanglakaristust niisama raiskama ja kirjutab raamatut.