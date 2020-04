Reese Witherspoonist Eva Longoriani: kuula, kuidas staarid lasteraamatuid loevad

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on ka Ameerika Ühendriikides hulk koole suletud. Paljude laste jaoks ei ole aga kool ainult paik õppimiseks, vaid ka koht, kus saab süüa. Selleks, et majanduslikult kindlustamata perede lapsed ka kriisi ajal nälga ei jääks, loodi algatus Save with Stories. Algatuse raames loevad erinevad tuntud näod sotsiaalmeedias lasteraamatuid ja kutsuvad inimesi üles annetusi tegema.