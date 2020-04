RAAMATUSOOVITUSED ⟩ Kuidas avada enda potentsiaal ning elada külluslikku elu?

«Imede hommik» Hal Elrod

Üks Amazoni kõrgemini hinnatud raamatutest, mida on tänaseks tõlgitud juba pea 20 keelde. Autor on oma raamatus kokku võtnud «parima praktika», mis on sajandite jooksul muutnud tuhandete edukate ja palju saavutanud inimeste elu ning koostanud sellest imeliste hommikurituaalide teejuhi. Avastad enda jaoks varaste hommikutundide ürgse sisendusjõu ning kutsud meditatsiooni, visualiseerimise, hommikuvõimlemise ja enesesisenduste abil oma ellu enneolematu külluse.

«Imede valem» Hal Elrod

Raamatus seletatakse, kuidas valemi kahte olulisemat komponenti – vankumatut usku ja suutlikkust erakordselt pingutada – pikema aja jooksul säilitada ning nende abil edu võimalikust tõenäoliseks ja sealt edasi möödapääsmatuks muuta. Selle valemiga saad imetegijaks!

«Hoiak» Earl Nightingale

Raamatusse on kokku kogutud tähelepanekud ja õpetused selle kohta, kuidas muuta oma suhtumist ja hoiakuid nii, et need hakkaksid sind teenima, mitte ei töötaks sinu vastu. Nii mõnelegi meist võib tunduda, nagu oleks meid loodud elama keskpärast või viletsat elu ning näeme enda ümber enamasti vaid ületamatuid takistusi. Edukad inimesed seevastu näevad probleemides väljakutset ning asuvad neid lahendama. Nii et õigus on sul igal juhul – sa kas suudad või ei suuda! Kõik sõltub sinu hoiakust!

«Taevane ettekuulutus» James Redfield

Põnev ja kaasakiskuv seiklus, milles elu suuna ja mõtte kaotanud peategelane sõidab vana sõbra vihje peale Peruusse otsima sealsetest vihmametsadest leitud ligi 600 aastat e.m.a kirjutatud salajast käsikirja. Iidne ürik sisaldavat inimkonna arengut ja vaimset evolutsiooni puudutavaid olulisi sõnumeid, saladusi ja vastuseid.

Kas usud, et inimesed ei kohtu siin maailmas mitte juhuslikult, vaid neil on üksteisele midagi anda või õpetada? Kas usud, et mõtete energial on roll selles, mis sinu ümber toimub? Kas oled viimasel ajal püüdnud leida enda elule mõtet ja õiget teed? Kui vastasid mõnele küsimusele jaatavalt, oled seikluseks valmis.

«5 sekundi reegel» Mel Robbins

Raamat on päästik, mis annab sulle enesekindlust ja julgust viia ellu seda, millele oled mõelnud, kuid mis on seni teostamata jäänud. Kasutades teadust ja elulisi lugusid ning üllatavaid näiteid kunstist ärini, jagab Mel Robbins siin kaante vahel väärtuslikku meetodit, mida võib nimetada tõukejõuks ja mida saad rakendada iga hetk – see on viie sekundi reegel. Oled siin maailmas unikaalne, ei ole põhjust end elus tagasi hoida. Loe ja avasta, kuidas kohe elu muuta!

«Esmalt küsi miks» ja «Leia oma miks» Simon Sinek