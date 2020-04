USAs ilmub suur õlleraamat, milles on esile tõstetud ka Eesti koduõlled

Tähelepanu tasub pöörata ka raamatu «Historical Brewing Techniques: The Lost Art of Farmhouse Brewing» esikaanele, sest sealt leiab Hiiumaal tehtud foto koduõlle klaasist.

Teose, mille autoriks on Lars Marius Garshol, annab välja kirjastus Brewers Publications, mis on keskendunud just õlleteemaliste raamatute avaldamisele.

Raamat hõlmab traditsioonilist õllepruulimist kogu Põhja-Euroopas. Eestit puudutav jutt on kirja pandud 2016. aastal toimunud ekspeditsiooni ja Tartus asuva Eesti Rahva Muuseumi dokumentatsiooni põhjal.

Eestist on raamatus päris palju fotosid, aga ka kolm retsepti: saare koduõlu, Seto koduõlu ja Pakri kiviõlu. Samuti kirjeldatakse külaskäiku Pihtla õlletehasesse Saaremaal.

«Ma ei liialda, kui ütlen, et seda raamatut oodatakse õlletootjate seas pikisilmi. See on juba enne avaldamist palju kiita saanud,» ütles autor Lars Marius Garshol.

Aprillis New Yorgis, Bostonis ja San Antonios toimuma pidanud raamatuesitlused jäävad koroonaviiruse puhangu tõttu küll ära, kuid autori sõnul ei jää raamat esitlemata, see toimub lihtsalt läbi veebi.