Mari Rebase raamatusoovitus: «Tume torn» kutsub maailma äärele

Stephen King on eelkõige tuntud kui õuduskirjanik, kelle teosed tõstavad juuksed püsti igal vähegi elavama kujutlusvõimega inimesel. Tegelikult ka vähem elava kujutlusvõimega inimesel, kui järgi mõelda. «Tume torn» on aga hoopis teisest ooperist, tegu on dark fantasy’ga või vähemalt kõige lähemal sellele žanrile. King kirjutas saagat ühtekokku üle 20 aasta, esimene osa ilmus aastal 1982 ja viimane, seitsmes osa 2004. aastal.* «Tume torn» on elutöö.

Milles saaga seisneb? Väga lihtsustatult kokku võttes on Tume torn nagu Püha Graal, mida otsitakse ja mille poole püüeldakse. Kingil rühib sinnapoole laskur Roland Deschain, kõige viimane omasugustest. Loomulikult on see tee käänuline ja Rolandi lugu mitmetahuline, ja nagu Püha Graal, on ka Tume torn sama palju metafoor kui reaalne eesmärk omaette. King pole teinud saladust, et teda mõjutasid nii Tolkieni «Sõrmuste isand» kui ka kuningas Arthuri legendid, samuti spagetivesternid. Ja muidugi luuletaja Robert Browningu 19. sajandi poeem «Childe Roland to the Dark Tower Came», mida kirjanik on enda esimese inspiratsiooniallikana nimetanud.

«Tumeda torni» saaga liigub erinevate ajastute ja maailmade vahel, hüppab tänapäeva New Yorgi tänavatele, mis on ja pole ka seesama New York, mida me tunneme. Lugu areneb ja keerleb ja Kingi fantaasialend on säänne, et saabub seegi hetk, kus lugu tuleb iseendale peale ja lugejal on rohkem kui korra ajuväänamist, et kulgemisest aru saada. Siinkohal tuleb tunnustada tõlkijaid, kes on suutnud Kingi loomingu vapralt ja nauditavalt eesti keelde valada.

«Tume torn» kasvas koos oma autoriga läbi aastakümnete, isegi nende saatused põimuvad. Pole ka ime, Tume torn saatis Kingi ligi kolmandiku tema elust. Jääb saatma ka lugejat, sest kes koos Rolandiga Tumedat torni otsima asub, teeb temaga selle reisi lõpuni. Olete hoiatatud.