Eesriiet ei ole: Vanemuise draamatrupist ilmus fotoraamat

«Need on hetked, mis olid just siin ja just sellised ning enam need ei kordu. Just kaduvus ning see, millise tunde möödunu meisse alles jätab, kannab mind. Aja kaja, mida polegi päriselt võimalik dokumenteerida, ainult mäletada,» sõnab raamatu autor Maris Savik. «Siin on nalja. Eneseirooniat. Väsimust. Rõõmu. Segadust. Piltides kulgevaid vestlusi. Filosoofiat. Küllap on siin lõpuks ka rolle ja maske. Ja ehkki dRAAMATus on ka mõned kokkulepitud portreesessioonid näitlejatele armsates või mingil muul põhjusel just sel hetkel olulistes kohtades, ei räägi selle raamatu leheküljed mingit kokkulepitud lugu. Ma vaatan otsa inimesele. Päriselt otsa, teadmata, mis järgmiseks juhtub või millega see lõpeb. Eesriiet ei ole,» kirjeldab Savik.