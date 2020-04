Eduõpetuste juhendaja Kai Oja 5 praktilist raamatusoovitust, mis muudavad sinu elu külluslikumaks

Siin on raamatud, mille lugemist Kai soovitab. Need sisaldavad praktilisi nõuandeid, kuidas end arendada ning muuta elu külluslikumaks.

«Tänulikkus. Sinu õnne võti» Heike Pettinen

Tänulikkus on kõige alus. Eriti sellisel ajal nagu praegu. Kui suudad leida enda seest tänutunde asjade eest, mis on igapäevased, siis on lihtsam eriolukorras hakkama saada.

Tänulikkus on kuldvõtmeke väravale, mis viib kõigi elu rikkuste juurde - suhted, tervis, raha. Märgates igas olukorras, ka keerulises, head ja võimalust arenguks, kasvatad sa enda ümber olevaid positiivseid võimalusi juurde. Raamatust leiad praktilisi harjutusi, läbi mille õpid end paremini mõistma. Juhised, kuidas tänulikkust praktiseerida ja töölehed 30 päevaks. Ikka selleks, et saaksid koheselt alustada oma unistuste elu loomisega.

«Suurelt mõtlemise maagia» David J. Schwartz

Kujutlusvõime on kõige võimsam sisemine võime, mis meile antud on. Kahjuks kasutame seda enamjaolt mõtlemaks, mida ja miks me midagi teha ei suuda. Sellest raamatust loed, kuidas kujutlusvõimet arendada ja enda jaoks tööle panna.

Igast selle raamatu peatükist leiate tosinate kaupa nutikaid ideid, mis võimaldavad teil omandada suurelt mõtlemise tohutu väe, et võiksite saavutada edu, õnne ja rahulduse, mida nii väga ihkate. Iga tehnikaga kaasneb tähelepanuväärne näide elust. Need on tõestatud lähenemisviisid elu olukordadele ning universaalselt rakendatavad sammud, mis toimivad otsekui võlujõud.

«Mõtlemine muudab elu: Uus psühhoküberneetika» Maxwell Maltz

Raamat, mis räägib minapildist: see, kuidas inimene ennast ise näeb ja mida ta endast arvab ning kuidas see elamist mõjutab. Loe seda raamatut nii, et teed kõik kaasa, mis seal räägitakse. Ja tee midagi pealtnäha ebaloogilist: loe seda raamatut mitu korda järjest!

Õnn ja edu on harjumused, nagu ka ebaõnn ja ebaedu. Kuid negatiivseid harjumusi saab muuta – ja käesolev raamat näitab, kuidas seda teha.

«Mõtlemine muudab elu: uus psühhoküberneetika» on klassikaline eneseabiraamat, mida on müüdud üle 30 miljoni eksemplari ja mille tõhusust on kinnitanud lugejad üle kogu maailma. Autor Maxwell Maltz peab muutuse juures oluliseks positiivset hoiakut ja tema õpetusest kumab läbi loogiline mõtlemine.

«Mõtlemist muutes rikkaks» Napoleon Hill

Raamat, mida ei saa lihtsalt lugeda, vaid seda tuleb õppida, rakendades oma ellu kohe kõike, mis seal kirjas on. Rikkus, millest raamat räägib, ei ole pelgalt raha, vaid hoopis midagi enamat.

Mis on see saladus, mis aitab ühel sammuda õnnestumiselt õnnestumisele, saavutada eesmärke, mitmekordistada õnne ja jõukust, samal ajal teine ei jõua kunagi unistamisest kaugemale? Mis on see saladus, mis annab ühele võimsa sisemise jõu, kuid teise muudab saamatuks? Mis aitab ühel leida lahendused probleemidele, kuid teine rabeleb ja lõpetab eikuskil? Selles ajatus klassikas avaldab raamatu autor saladused, mis on olnud edukate inimeste saavutuste põhjusteks.

Raamatu «Mõtlemist muutes rikkaks» iga peatükk räägib saladustest, mis on praktikas ära proovitud ning rikkaks teinud tuhandeid inimesi erinevatest eluvaldkondadest. See raamat pakub teile järeleproovitud rikastumise kava. Lihtsad, kuid samas võimsad ning toimivad põhimõtted, mis on esitatud süsteemselt, kergesti loetavalt ja terviklikult, aitavad ning suunavad teid eesmärkide saavutamiseni.

«Saad kõik, millest loobud» Tommy Hellsten

Pealkiri ütleb selle raamatu kohta kõik. Nii ongi.

Ära oota, et muutused tuleksid sinu ellu väljastpoolt – julge ise muutuda! Tuntud terapeudi Tommy Hellsteni peateos analüüsib isiksuse sisemist arengut.

«Armastuse imet suudab inimene kogeda vaid juhul, kui ta nõustub tunnistama omaenda nõrkust ja jõuetust. Pole olemas lühemat teed, tee tugevusele kulgeb üksnes oma nõrkuse tunnistamise kaudu. Siin peitub ka põhjus, miks ma kirjutan paradoksidest,» selgitab autor.