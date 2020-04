«Minu elu kutse» autor Roland Tokko: et kirjutada raamat, mis pakub praktilisi lahendusi, on vaja mõista inimeste päris probleeme

Esitlus tuli väga õigel ajal, et raskes olukorras leida enda tõeline elu kutse

«Kuna endal varem selline kogemus puudus, siis ei osanud justkui midagi oodata. Seni oli kogemus lihtsate veebiseminaride tegemises, kuid nüüd oli mitu kaamerat, stuudio koos lava ja ekraanidega ning külalised ja vaheklipid, mis ekraanil vaheldumisi käisid. Ilma tugeva tehnilise kogemuseta tiimita sellist asja ära ei korralda,» räägib Tokko. «Kuna osalejad on kõik virtuaalselt, siis esinemise kontekstis ei ole vahet, kas rääkida ühele või kolmekümnele tuhandele,» lisas ta.

Tokko sõnul on praeguseks pooled raamatud läbi müüdud ning varsti hakatakse pidama uue trüki plaani, et raamatuid kõikidele soovijatele juurde trükkida. Tokko loodab, et ka teised autorid võtavad sellest eeskuju ja keegi teeb peagi nende rekordi üle.

«Inimestele meeldis füüsilise ja virtuaalse sündmuse hübriid ja see, et kogu produktsioon kokku nägi välja nagu telesaade. Kuid veelgi olulisem, et need mõtteterad ja kogu selle raamatu sisu on tänases olukorras väga õige ajastus. Paljudel inimestel tuleb ümber mõtestada oma elukutse ja vaadata enda sisse ning leida oma tõeline elu kutse ning seda teistega jagama hakata,» räägib Tokko.

Kõik on võimalik!

«Raamatu kirjutamise käigus sai üsna selgeks, et kui sul on konkreetsed kuupäevad kellegagi kokku lepitud, siis asjad saavad tehtud ka siis, kui sul on elu kõige kiirem periood,» räägib Tokko, kes igas keerulises olukorras näeb võmalust. «Raamatuesitluse peamine õppetund oli minu jaoks see, et vinge asi on võimalik ära teha ka väga kiirelt. Nädal aega enne esitlust ma isegi ei teadnud, et selline lahendus, kuidas oma esitluse lõpuks tegime, üldse eksisteerib,»

Raamatusse on pandud palju praktilisi tõdesid ning nippe, mis kehtivad igas eluvaldkonnas. «Otsast alustada on täiesti okei ja olen seda viimase 12 aasta jooksul ise korduvalt teinud,» toob Tokko välja olulise mõtte, millel raamatus pikemalt peatub. «Alustades nii muusikaürituste korraldamisega ja ühel hetkel koolituste korraldamisega, siis ise koolitamisega ning lõpuks veel ka laulmisega. Iga asjani viis kas huvi teema vastu, võimaluse avanemine, mida ma otsustasin kasutada või mind hakati kutsuma seda tegema,» avaldab ta.

Lahendused päris probleemidele