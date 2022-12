10 asja, mis sinuga juhtub, kui hakkad rohkem raamatuid lugema

Lugemine teeb sinust meeldivama inimese. Võib-olla ei ole see sinu jaoks oluline, kuid su lähedastele kindlasti on. Lugedes teiste inimeste mõtteid ja saades osa nende tunnetest, areneb su empaatiavõime ja oskus näha elu läbi teiste silmade.

Lugemine avardab silmaringi ja õpetab mitmesuguseid pisiasju. Ka siis, kui sa ei huvitu eriti aimeraamatutest ja eelistad näiteks krimkasid või armastusromaane. Ära häbene, kui tahad lugeda midagi lihtsat – ka see võib olla õpetlik. Mõistagi saad aga palju kasulikku teada, kui võtad huvi pärast ette mõne ajaloolise romaani, poliitiku eluloo või teatmeteose. Moodsad aimeteosed on märksa huvitavamad kui kooliaegsed ajalooõpikud, millest tuli aastaarve pähe tuupida.

Lugedes saad aru, kui rumaluke sa tegelikult oled. Need inimesed, kes end ise targaks nimetavad, seda suure tõenäosusega ei ole. Mida rohkem fakte sulle kahe kõrva taha koguneb, seda paremini saad aru, et tegelikult on su silmaring ahtake ja teadmisi vähe. See, kui mõni teos paneb sind elu teise pilguga vaatama ja suudab kinnistunud arvamusi muuta, on ainult hea märk sellest, et oled jätkuvalt arenemisvõimeline.