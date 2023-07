KAS OLED LUGENUD? ⟩ Steven Spielbergi 2 lemmikraamatut, mis pakatavad põnevusest

Favobooks kirjutab, et filmirežissöör Steven Spielbergi lemmikraamat läbi aegade on James Fenimore Cooperi «Viimane mohikaanlane» .

Jutustuse tegevus toimub 1757. aastal, Seitsmeaastase sõja ajal. Viimased mohikaanlased on delavari hõimu indiaanlased Tšingatšguk ja tema poeg Unkas. Nende sõber Natty Bumpo (Nahksukk) on karusloomakütt ja loodusinimene, kelle koduks on mets ja kes iialgi mööda ei lase. See on lugu sellest, kuidas nad Prantsuse ja indiaani sõja põnevatel päevadel riskisid eluga, et juhtida kaht inglise õde läbi vaenulike alade ning kuidas kahe võõra kultuuriga rahva vahel võib tekkida usaldus ja teineteisemõistmine.