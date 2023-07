Kolm raamatut, mida Johnny Depp kõigil lugeda soovitab

«Kunstniku noorpõlveportree» on Joyce’i esimene romaan, mida ta alustas Iirimaal ja lõpetas 12 aastat hiljem Triestes, Itaalias. See on autobiograafiline teos, milles kujutatakse peategelase Stephen Dedaluse'i elukäiku lapsepõlvest üliõpilasaastateni. Et tegu on iirlasega, on vältimatud ka religioossed kõhklused. Raamatu lõpuks on Stephen leppinud sellega, et temast on kujunemas kirjanik, kelle saatus on pagendus.

Johnny Deppil on käele tätoveeritud sõnad «Silence, Exile, Cunning», mis tulevad raamatu tsitaadist, kus autor selgitab, et püüab end nii elus kui ka kunstis vabalt väljendada kolme relva: vaikuse, eksiili ja kavaluse abil.

***

Hunter S. Thompson oli ameerika kirjanik ja ajakirjanik, väga hull mees, kes julges alati kõige ja kõigi kohta öelda seda, mida arvas. Selle juures on põhiline muidugi tema omanäoline kirjutamisstiil, mis sööstab, sähvib ja lõikab. Hullumeelne ja kultuslik «Hirm ja jälestus Las Vegases» kirjeldab kahe mehe, ajakirjandusdoktori Raoul Duke'i ja tema advokaadi doktor Gonzo veidraid narkootikumidega vürtsitatud seiklusi värvilis-närvilises Las Vegases. See on ühtaegu hümn individuaalsele eneseväljendusele ja tagasivaade 1960ndate kirjule plahvatusele USAs.

Johnny Depp on autorit kiites öelnud, et see on raamat, mida kõik peaksid lugema. Eriti aga need, kes on nelja seina vahele kinni jäänud ja vajavad tõsist raputust, et sealt välja pääseda.

***

Jack Kerouac «Teel»

«Teel» on road-movie laadis panoraamromaan teise maailmasõja järgsest Ameerika Ühendriigist. Romaani minajutustaja Sal räägib oma lihtsat ja realistlikku lugu kõnekeelsel ja ladnal moel. Romaani tegelaste käegalöömismeeleolu on tingitud sellest, et neil pole – peamiselt mõtlemisvõime tõttu – lihtsalt võimalik tõsiselt võtta jampsi, mis nende ümber toimub. Nii ongi nad teadlikult luuserid, ja kuigi nad ehk suudaksid käituda normaalsete ühiskonna liikmetena, ei saa nad seda teha, olles valgusega löödud.

Johnny Depp soovitab lugeda kõiki Kerouaci raamatuid, kuid «Teel» on tema sõnul suisa piibliga võrdne.