Näitleja Viggo Mortenseni 5 lemmikraamatut, mis võib vabalt üksikule saarele kaasa võtta

Taani-Ameerika näitleja Viggo Peter Mortensen Jun loeb palju ja ka kirjutab hea meelega. Hiljuti ilmus tema uus luulekogu «Branches for a nest». Siin on aga tema lemmikraamatud, mis ta enda sõnul üksikule saarele kaasa võtaks. Need teosed on ka eesti keelde tõlgitud.