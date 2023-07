18+ ⟩ 3 erootilist raamatut, mida on võimatu käest panna

Ambitsioonikas noor praktikant ning perfektsionistist ülemus. Terasel ja töökal ärijuhtimise tudengil Chloe Millsil on ainult üks probleem – tema ülemus Bennett Ryan, kes on ennasttäis, järsk, sapine – ja täiesti vastupandamatu. Bennett naaseb Pariisist Chicagosse, et võtta üle perekonna hiigelsuure meediakontserni juhtimine. Tal polnud aimugi, et tema praktikandist assistent on vastupandamatult ahvatlev, kuid täiesti marruajav olend. Ometi on nad sunnitud töötama iga päev külg külje kõrval. Kuulujuttudest hoolimata pole Bennettil kunagi olnud töö juures ühtki suhet. Kuid Chloe on nii kütkestav, et mees on valmis reegleid rikkuma – need sõna otseses mõttes purustama –, et vaid naine endale saada. Igal pool ja igal moel. Kui nende iha teineteise järele ületab igasugused piirid, peavad Bennett ja Chloe lõpuks otsustama: millest nad on valmis loobuma selleks, et olla koos?