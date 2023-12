Mõtle, milline amet võiks su tervist kõige rohkem ohustada. Tõenäoliselt tulevad esimesena pähe näiteks arsti- või õeamet, mille puhul on suur oht haigustesse nakatuda. Või hoopis mõni riskantsem kutse nagu sõduri, kaskadööri või päästja oma. Raamatukoguhoidja Rosalee McReynolds kirjutab Texase Ülikooli väljaandes The Sexual Politics of Illness in Turn of the Century Libraries, et 19. sajandi lõpus oleks levinud vastus sellele küsimusele olnud hoopistükis raamatukoguhoidja. Vähemalt naiste puhul.