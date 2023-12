Kui oled mõne kirjaniku kohta lähemalt uurinud, siis ei tule see ilmselt üllatusena, et nii mõnigi neist ei salli teatud hetkedel oma loomingut. Mis iganes põhjusel võib kirjutades ette tulla raskeid hetki, mil autor hakkab kõiges kahtlema ja ei kujuta enam ette, kuidas kogu kompotist lõpuks loetav tervik valmis saab. On aga ka neid kirjanikke, kes pärast teose ilmumist kirja pandut enam ei talu ja tahaksid sellest lahti öelda.