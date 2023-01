10 raamatut, mida kõige tõenäolisemalt rohkem kui ühe korra loetakse

Raamatute ülelugemise kohta on erinevaid arvamusi. Mõni peab seda ajaraisuks, sest mis kord loetud, on minevik. Teised tahavad aga uuesti kogeda neid tundeid, mis loetu neis esimesel kohtumisel tekitas. Mõni võib isegi väita, et ühe korraga ei ole võimalik raamatust päriselt aru saada. Olgu sellega, kuidas on, aga häid raamatuid loetakse ikka tõenäolisemalt mitu korda üle.

Goodreadsi statistika näitab, et enim loetakse mitu korda oma lapsepõlvelemmikuid, kooliajal loetud kirjandusklassikat ja kuulsate kirjanike parimaid palasid. Siin on reastatud 15 teost, mida kõige rohkem vähemalt kaks korda loetakse. Mõistagi ei ole siia lisatud eesti raamatuid, sest Goodreadsi kasutajad on suures osas inglise keeles lugejad.

Francis Scott Fitzgerald. Foto: akg-images/ Scanpix

Jazzi-ajastu krooniku F. Scott Fitzgeraldi olulisem romaan on briljantne pilguheit svingivatesse 20ndatesse ja selle ajastu kõrgseltskonda. Romaani keskmes on jõukas ja müstiline miljonär Jay Gatsby, kes armastab suurejoonelisi pidusid ning kelle kirg Daisy Buchanani vastu kujuneb hukatuslikuks.

Fitzgeraldi teost peetakse üldjuhul üheks parimaks romaaniks läbi aegade ja kriitikud on öelnud, et sellest ei leia ainsatki üleliigset lauset. «Suur Gatsby» on menukas tänini, müües aastas ligi 300 000 eksemplari.