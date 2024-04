Näitleja Neil Patrick Harris avastas lugemise rõõmud lapsepõlves, kui umbes 10-11aastaselt hakkas oma kodulinnas New Mexicos ühes väikeses raamatupoes tööl käima. Kõige enam mõjutas tema maailmapilti aga Paolo Coehlo hitt «Alkeemik», mis tal kaubamajas käies juhuslikult silma jäi. Siis sai mees alles päriselt aru, kui maagiline ja elumuutev võib üks raamat olla.

Neil Patrick Harris jagab oma lugemissoovitusi, millest olulisemaks peab just «Alkeemikut». See on teos, mis liigutab teda ka mitmekordsel ülelugemisel.