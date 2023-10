Raamatud, mida Kurt Cobain luges ja kiitis

Ühes viimastest intervjuudest, mis ikooniline rokkar andis, paluti tal loetleda raamatuid, mis on tema elu ja muusikat enim inspireerinud. Cobain rääkis innustunult Patrick Süskindi romaanist «Parfüüm», mis andis ainest Nirvana loo «Scentless Apprentice» loomisele. «Parfüüm. Ühe mõrvari lugu» jutustab ülitundliku haistmisega mõrvarist, kes talletab punapäiste naiste kehalõhnu, et luua täiuslik lõhn. Meisterlikult kirjutatud teoses ei mõisteta mõrvarit otseselt hukka, see on muuseas ka lugu üksindusest.