4 põhjust, miks proovida eelkõige kundalini joogat

Miks soovitab joogaõpetaja proovida just kundalini joogat?

Keegi ei saa sulle öelda, millist joogastiili praktiseerima peaksid. Vaid omaenda kogemuse kaudu saad leida selle kõige õigema. Siin on raamatust vaid mõned märksõnad, miks Liina ise just kundalini joogasse armus.

Sinu olemuse kompleksvitamiin

Suurem osa neist arvukatest joogastiilidest, mida tänapäeval kohtab, rõhutab vaid üht osa tervikust. Mõni tähtsustab kehalist tegevust, mõni keskendub helile, mõnes kasutatakse visuaalseid kujundeid. Neid võib endale ette kujutada kui teemanti eri tahke. Iidsed pühakirjad kirjutavad, et kundalini jooga ongi teemant.

Kiirtee

Kundalini jooga on kui kiirtee, et luua harmooniat ning ühendust keha, meele ja hinge vahel. See tähendab aga ka seda, et kundalini jooga ei hellita. Kui sinu kehas, meeles või hinges on kinnijäämisi, sinu tõelise olemusega vastuolus mustreid ja blokeeringuid, siis toob see need nähtavale, puhastab ja vabastab. On öeldud, et kundalini jooga teeb ühe aastaga ära selle töö, milleks muidu kuluks kakskümmend.

Elumeresurf

Elu pole muud kui vibratsioon. See on rada, mis vibreerib üles-alla nagu laine. Sa võid küll mõelda, et kui istud tasa oma paadis, on kõik kontrolli all. Aga kui tuleb torm ja pöörab paadi külili, upud sa lainetesse. Kundalini jooga õpetab elulainetel surfama, kinkides võitmatu surfilaua – neutraalse meele. Seda hooldades ja regulaarselt tugevamaks muutes on elus kõik võimalik. Ükskõik kui kõrge on parasjagu lainehari või kui sügav on kuristik, neutraalse meelega ujud sa kõigest välja.

Seebiooperitest vabaks