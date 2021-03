Ethan Hawke: praegu on mehe seksuaalsusest rääkimiseks lihtsalt kohutav aeg

Ethan Hawke on hinnatud nii stsenaristi kui näitlejana ja ise peab ta just teatrit oma esimeseks armastuseks. Täna elab ta abikaasa ja kahe noorema tütrega Brooklynis, kaks vanemat tütart eelmisest abielust elavad juba omapäi. Kui Hawke ei oleks pühendanud nõnda palju aega näitlemisele, võiks ta vabalt olla juba viljakas ja tuntud kirjanik. See, et elu läks teisiti, on tema sõnul saatusest ette nähtud ning nüüd naudib ta hea meelega seda, et on kirjutajana veel algaja.