Kes kardab vaktsiine?

Üldjuhul kaob sellest hetkest loogika ja riik jookseb demagoogia ning irratsionaalsuse madalikul karile. Poliitikud ja ajakirjandus (mõne olulise erandiga) muretsevad tasakaalustatud teabe põhimõtte pärast, selle asemel et küsida selgitusi valdkonna parimatelt ekspertidelt ning hinnata alternatiivravi toetavate andmete kehtivust ja usaldusväärsust. Selline olukord viib valetasakaaluni – see on mõnele ajakirjanikule iseloomulik kognitiivne nihe, mis ilmneb siis, kui kaht vastandlikku seisukohta esitatakse võrdsetena, kuigi ainult üks neist on teaduslikult tõestatud. Nii televisioonis kui ka ajaleheintervjuudes esinevad teadlaste ja ekspertide kõrval inimesed, kellel ei ole vähimatki aimu, mida kujutab endast kontrollitud kliiniline uuring, millega hinnatakse medikamentoosse ravi tõhusust. Selle asemel räägivad nad isiklikest ravikogemustest, toetavad patsiendi vabadust valida ravi (elanikkonna arvelt) või ütlevad, et traditsioonilises meditsiinis ravi puudub ja seega on inimestel õigus kasutada eksperimentaalravi. Nii jääb mulje, justkui oleks debatt tasakaalustatud, sest mõlemad pooled on esindatud. Miski aga pole tõest kaugemal!