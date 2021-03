Valitsus on keelanud grupitreeningud 22. veebruarist ning 1. märtsist kehtivad esialgu märtsi lõpuni ka täiendavad piirangud ja sportimine on lubatud siseruumides individuaaltegevuse ja individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga. See on pannud paljud treenerid ning harrastussportlased keerulisse seisu.