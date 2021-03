Tallinna Keskraamatukogu sulges kolm raamatukogu ja teenindab piiratud mahus

Raamatukogudest kohapealt saab teavikuid laenata vaid ettetellimise teel ja kontaktivabalt. Tasulise teenusena on võimalik tellida raamatuid üle Eesti asuvatesse pakiautomaatidesse. Laenatud teavikute tagastamise tähtajad pikendab raamatukogu ise ning viiviste arvestus on peatatud. Kõik raamatukogus kohapeal toimuvad üritused ja koolitused on tühistatud. Hädavajadusel saab osades raamatukogudes eelbroneeringuga kasutada 30 minutit päevas arvutit ja lugeda päevalehti.