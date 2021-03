Et oma ettevõtmistes maailmatasemele jõuda, peaksid ka sinu harjumused sobivad olema. Asjade ennustamine või kontroll selle üle, millega pead keset päeva silmitsi seisma, võib olla keeruline või isegi mõttetu. Ent see, kuidas sa päeva alustad ja lõpetad, on peaaegu alati su enda kontrolli all.