Marju Gellert Hispaaniast: loodan, et tunnete end raamatut lugedes justkui siin kohapeal olevat

Eelmise «Minu Hispaania» autor ja praeguse raamatu toimetaja Anna-Maria Penu ütleb, et Marju raamat on aus, lõbus, valus ja otsast otsani armastust täis. «Ma ju tean, et nii suuri otsuseid teha pole kunagi kerge, kuid õnneks toob uus algus endaga kaasa tohutu eluenergia. Ja see siin on uuesti alustamise lugu: kodu otsimine, loodud perekonna kasvamine, juurte austamine ja teistsuguse endasse võtmine. Marju räägib intiimselt, lennuka huumoriga, õhinal, tema tugevus on imetlusväärne. On suur privileeg elada kaasa nii ilusa hinge teele. Teele, kus on ohtralt kurve, pimedaid kohti, tühje külmkappe ja hoogsaid mäest allasõite. Ja et kõigest sellest veel vähe poleks, siis ilmub kaadrisse koroona.»