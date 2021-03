Kas oskate end ette kujutada miljonärina?

Napoleon Hill, «Mõtlemist muutes rikkaks». FOTO: Kirjastus Million Mindset

Raamat pakub järeleproovitud rikastumise kava: lihtsad, kuid samas võimsad ning toimivad põhimõtted, mis on esitatud süsteemselt, kergesti loetavalt ja terviklikult, suunavad lugeja eesmärkide saavutamiseni. Kui tunned, et vajad muutust oma perekondlikus elus, rahaasjades või karjääris ja otsid teed tagasi oma unistuste elluviimise juurde, siis õnnitleme sind – oled jõudnud õigesse kohta!

Avaldame raamatust katkendi.

***

Kuus juhist, kuidas ihaldust täide viia

Meetod, millega saab rikkuseihaldust realiseerida, koosneb kuuest konkreetsest juhisest:

Määratlege oma mõtteis täpne rahasumma, mida te ihaldate. Ei piisa sellest, et ütlete: «Tahan palju raha». Summa peab olema täpselt määratletud. Otsustage täpselt, mida kavatsete selle raha eest vastutasuks pakkuda. Määrake täpne kuupäev, millal tahate saada ihaldatava summa omanikuks. Koostage selge tegevuskava, kuidas oma ihaldatust ellu viia ja hakake seda viivitamatult täitma, olete te siis selleks ette valmistatud või mitte. Kirjutage selgelt ja lühidalt deklaratsioon summast, mida te soovite saada. Määrake summa saamise tähtaeg, märkige, mida olete selle eest otsustanud anda vastutasuks ning kirjeldage selgesti kava, mille abil tahate selle summa kokku saada. Lugege seda kirjalikku ülestähendust valjusti kaks korda päevas, üks kord enne magamaminekut ja teine kord hommikul peale ärkamist. Lugemise ajal kujutlege, tundke ja uskuge, et see raha kuulub juba teile.

Kas oskad end ette kujutada miljonärina?

Asjasse pühendamatutele, kes pole kunagi õppinud, kuidas töötab inimteadvus, võivad need juhised tunduda ebapraktilistena. Neid, kes ei saa aru, missugune tähendus on neil kuul juhisel, aitab võib-olla tõsiasi, et nende autor on Andrew Carnegie. Ta alustas lihttöölisena terasetööstuses, aga oma tagasihoidliku alguse kiuste suutis nendele põhimõtetele tuginedes saada sajamiljonilise varanduse omanikuks.

Aidata võib ühtlasi fakt, et soovitatud kuut juhist uuris tähelepanelikult ka Thomas A. Edison. Ta tunnistas need õigeks ja märkis, et need abinõud ei ole vajalikud ainult raha saamiseks, vaid neid võib kasutada ka mistahes muu eesmärgi saavutamiseks.

Need juhised ei nõua mingisugust vaevarikast tööd ega ühtegi ohvrit. Seetõttu ei pruugi te saada naerualuseks või kergeusklikuks. Nende rakendamine ei nõua head haridust. Kuue juhise tulemuslik kasutamine nõuab hoopis piisavat kujutlusvõimet, et te veenduksite ja saaksite aru, et raha hankimist ei või jätta juhuse, heatahtliku saatuse või õnne hoolde. On tähtis rõhutada, et kõik need, kes on kogunud suure varanduse, olid läbinud, enne kui nad selle said, teatud unistuse, lootuste, soovide, igatsuste ja kavade faasi.