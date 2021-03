Enim teenivate inimeste kohta liigub ühiskonnas palju müüte. Alustades sellest, et nad on sündinud hõbelusikas suus, kuni selleni, et tegemist on sulide, varaste ja ülbikutega, kes eiravad seadusi, pääsevad alati puhtalt ning saavad ülejäänud 99 protsendi arvelt järjest rikkamaks. Tegelikkuses kannustab enamikku tipptegijaid aga kinnisidee teha midagi erakordset ja nad elavad väärtuste loomise ja jagamise, mitte selle endale kahmamise nimel.