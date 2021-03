Raamat «Konfliktide lahendamine» annab esmaabi inimestevaheliste pingetega toimetulemiseks

Kuna järgmisel aastakümnel võib majanduses, poliitikas ja kultuuris toimuvate muutuste tõttu aset leida veel rohkem võitlusi, vahest isegi vägivalla kasutamist, kardan meie ühiskonna fataalset väärarengut (Glasl 1992), kui peaks rakendatama ainult majanduslikke abinõusid ega tehta suuri pingutusi selleks, et saada jagu abitusest konfliktidega tegelemisel. Paljud erialainimesed võiksid sealjuures toeks olla. Siiski ei piisa selle ärahoidmiseks isegi suure hulga professionaalsete konfliktinõustajate või -vahendajate koolitamisest. Seepärast on parem lahendus arendada paljude inimeste sotsiaalseid oskusi, et nad suudaks konfliktisituatsioonides end võimalikult palju ise aidata. Isegi siis, kui raskekujuliste konfliktide puhul tuleb lõpuks siiski tuua abi väljast, ei peaks paljud vastuolud nii kaugele jõudmagi.

Käesolev raamat on abiks inimestevaheliste pingetega toimetulemisel. See on omamoodi «konfliktide koduapteek», «esmaabikohver». Ükski koduapteek ei saa loomulikult asendada arstiabi, kui seda peaks kord vaja minema. Kuigi koduapteegi vahendid võivad mõnikord päästa isegi elu, rakendatakse neid siiski esimeste sümptomite ilmnemisel või esmaabiks õnnetuste puhul. Niisugusena on mõeldud ka see eneseabijuhend.