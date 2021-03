Jõutõstja Gert Koovit soovitab raamatut, mis õpetab, kuidas leida aega ka iseenda jaoks

Edukas päeva algus

«Kella 5 klubi» tutvustab lugejale, kuidas suured geeniused, ärihiiglased ja maailma kõige targemad inimesed alustavad oma päeva, et jõuda kõigi nende hämmastavate saavutusteni. Seda mudelit saab kohe kasutama hakata ja see viib selleni, et tunned ennast inspireerituna, keskendunult ja sihikindlalt, võttes viimast igast oma elupäevast. Raamatust leiab samm-sammulise meetodi, millega koidutunde parimal moel ära kasutada, et jääks aega nii trenni, sihtide seadmise kui ka enesearengu jaoks.

Koovit kinnitab, et «Kella 5 klubi» on raamat, mis katsub välja pakkuda lahenduse, kuidas meil kõigil oleks iseendi jaoks aega. «Argipäev kipub olema selline, mis eeldab et teeme oma toimetusi ja tihti pärast neid on oma aega vähe. Töö, lapsed, hobi, treening? Päris palju asju peab mahtuma ühte päeva. Väga tore on kui igas päevas on moment, mis kuulub ainult sinule,» tõdeb ta. Lisaks on raamatut kiire ja kerge lugeda.

Kõigile, kes tunnevad, et päev on liiga lühike

Raamatust õppis Koovit eelkõige seda, et miski ei tule kergesti. Harjumuste muutmine on raske ja selleks peab valmis olema. Tulemus on aga fantastiline.

Raamat annab tema sõnul täpsed soovitused, kuidas oma päeva organiseerida selliselt, et kõige tähtsa jaoks jääb piisavalt aega. «Tegin sellest oma versiooni ja katsun rakendada oma päevas nii hästi kui suudan,» kommenteerib ta.