Loodusterapeut soovitab: raamat, mis selgitab, kuidas keha tervenemisel toetada

Kivistik selgitab, et tema raamatute valik on tundepõhine ehk ta ei mõtle mõistusega, mida keegi soovitab lugeda või mis on hetkel nn populaarne. «Mul on kodus suur raamaturiiul, kuhu olen soetanud erineval ajal erinevaid teoseid ja see õige tuleb minuni, kui küsin seal ees, mis toetab minu praegust eluetappi kõige paremini ning pilk püüab õige kinni,» räägib ta.

Loetud raamatust sai ta palju kinnitust oma arusaamadele. Elu ilma stressita ei ole põhimõtteliselt võimalik. Lühiajaline stress tugevdab keha vastupanuvõimet, pikaajaline stress aga nõrgestab seda. Pikaajaline stress soodustab hajameelsust, langeb keskendumisvõime ja tõuseb dementsuse risk. «Huvitav on mõelda, et loodusrahvaste seas läbiviidud uuringud on näidanud, et nende seas ei esine kõrget vererõhku, kuid see sageneb Lääne elustiilile üle minnes. Kõrge vererõhk ei ole mitte lihtsalt haigus, vaid keha ülekoormuse sümptom,» tõdeb ta.

Olles ise joogaõpetaja, oli Kivistikul põnev näha erinevaid kinnitusi, et jooga annab energiat, vähendab valusid ning leevendab stressi. Joogat on juba enam kui 15 aastat teaduslikult uuritud. Kinnitatud on ära fakt, et 90 minutit joogat nädalas on stressi leevendamiseks täiesti piisav. Esseini uuring näitas, et jooga aitab tunduvalt leevendada ka näiteks krooniliselt põletikulisi soolehaiguseid. Sellist valdkonda, kus jooga ei mõjuks, pole olemas. «Lugedes kõiki neid põnevaid uuringuid on suisa arusaamatu, miks ei võiks jooga olla haiglates pakutav teenus või suisa kaetud haigekassa poolt,» toob ta välja. «Traditsioonilise India meditsiini keskmes on ennetus ja elustiil, lääne meditsiinis aga ainult tulemuste likvideerimine. Kroonilised haigused on tänapäeval tavaline nähtus, kuid enamasti on need tekkinud valest ravist, sest mitmete tablettide tarbimise koosmõju ei ole lihtsalt uuritud.»