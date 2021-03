Rahvusraamatukogu suunab lugejaid kasutama digitaalseid ja kontaktivabu teenuseid

Rahvusraamatukogu järgib oma tegevuses riigi soovitusi ja suuniseid. Tulenevalt olukorrast ja selle muutumisest võib teenuste kättesaadavus ja töökorraldus muutuda jooksvalt.

Kontaktivaba laenutamine

Rahvusraamatukogust on võimalik laenutada teoseid jätkuvalt kontaktivabalt, tellides neid veebi kaudu maja ees asuvasse raamatukappi. Kui tavaliselt saab tööpäeviti laenutatud teose kapist kätte paari tunni jooksul, siis väga suure huvi tõttu on praegu järjekord üle kahe päeva pikk. Seetõttu kutsub Rahvusraamatukogu kasutajaid üles juba raamatukappi jõudnud teostele operatiivselt järele tulema, et järjekorra pikkust lühendada. Rahvusraamatukogul on plaanis hankida lähikuudel veel üks 24h ööpäevas juurdepääsetav raamatukapp.

Teoseid saab Rahvusraamatukogust tellida ka Omniva vahendusel pakiautomaatidesse üle Eesti.

Jätkuvalt on avatud Rahvusraamatukogu lugemissaalid. Lugemissaalides on hõrendatud istekohti. Külastajad peavad arvestama, et suu ja nina katmine ning distantsi hoidmine on kohustuslik. Võimalik on küll tellida ja tulla laenatud teostele järgi ka Rahvusraamatukogu teenindussaalidesse, kuid soovitame võimalusel seda pigem vältida.

Arvutitöökohtadel on meelelahutuslik tegevus keelatud ja arvutite kasutusaeg on piiratud ühe tunniga. Lubatud on teha igapäevaeluks ja infootsinguks vajalikke tegevusi nagu näiteks külastada kohaliku omavalitsuse ja riigi veebilehti, tasuda arveid, kasutada postkasti jne.

Kasutajatele on avatud vaid individuaalseks ja paariskasutamiseks mõeldud tööruumid, mida saab broneerida meie koduleheküljelt.

Kuni riiklike piirangute lõppemiseni pole võimalik kasutada Rahvusraamatukogu konverentsi- ja seminariteenuseid ning suletud on ka näitused ja kohapealsed haridusprogrammid. Küll aga jätkuvad virtuaalüritused ning digitaalsed haridustegevused.

Soovitame kasutada e-teenuseid

Arvestades olukorda, soovitab Rahvusraamatukogu kasutada eelkõige e-teenuseid.

Rahvusraamatukogu pakub registreeritud kasutajatele jätkuvalt juurdepääsu sadadele rahvusvahelistele uudiste, teaduskirjanduse, õiguse ja muudele andmebaasidele. Andmebaasidele saab ligi Rahvusraamatukogu otsinguportaali kaudu ning valiku populaarsematest andmebaasidest leiab ka koduleheküljelt.

Personaalset infonõustamist korraldab Rahvusraamatukogu juba eelmisest aastast veebi vahendusel. Personaalsel infonõustamisel juhendatakse kasutajaid infootsingul erinevates andmebaasides ja tutvustatakse raamatukogu teenuseid. Sellest on kasu näiteks uurimus- või lõputöö kirjutamisel või erialase info leidmisel. Teenus on tasuta ning sinna saab registreerida kodulehekülje kaudu.