Drew Barrymore'i viis lemmikraamatut, mis sind tahes-tahtmata sügavalt liigutavad

Drew Barrymore jagas väljaande The Weeks vahendusel oma parimaid lugemissoovitusi. Need on viis raamatut, mis on talle ühel või teisel põhjusel väga hinge läinud. Lisaks võid olla kindel, et tegu on tõesti heal tasemel kirjandusega.

Tom Robbins «Vaikelu rähniga»

Juba teisel leheküljel püstitab autor küsimuse: kuidas armastust hoida? Vastust otsides algab psühhedeelne ja lõbus seiklus. Drew Barrymore'i sõnul on see justkui muinasjutt pöörastele täiskasvanutele.

«See raamat muutis mu elu,» ütleb Drew Barrymore, kelle meelest on tegu väga inspireeriva teosega. «Frankl on psühholoog ja koonduslaagri ellujäänu, kes näitab, et ka kõige kohutavamates olukordades võib leida kõiges kõrgemat tähendust. Ta selgitab lugejale, kuidas seda teha, ja räägib seejuures oma kogemuste põhjal.»

Drew Barrymore tunnistab, et tal on lihtne suhestuda meeskirjanikega, kes kirjutavad, et elu võib olla raske, ning on elust põgenemiseks kasutanud alkoholi ja seksi. Nii nagu võib näiteks John Fante ja Paul Bowlesi loomingust leida lohutavat huumorit, mõjub vabastavalt ka see Bukowski teos.

Kurt Vonnegut «Galapagos»

«See on hea näide, milline peaks raamatu lugemine olema,» ütleb Drew Barrymore, kelle hinnangul on Kurt Vonnegut tõeline meister. «Sa paned selle käest ja tunned, et astud teise maailma. Ma olen lugenud kümmet Vonneguti raamatut ja olen sama tundnud iga tema teose puhul.»