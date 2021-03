Anderson selgitab, et kõne kuulamine ja essee lugemine on kaks täiesti erinevat asja. See ei olene vaid sõnadest. Üldsegi mitte. See oleneb inimestest, kes neid sõnu edasi annab. Selleks et mingit mõju saavutada, peab olema inimkokkupuude. Võid maha pidada kõige oivalisema kõne, kõige kristallselgemate seletuste ja teravama loogikaga, aga kui sa kuulajatega kohe sidet ei saavuta, ei jõua miski kohale. Isegi kui sisu on mingil määral mõistetav, ei aktiveeru see siiski, vaid lihtsalt katalogiseeritakse peatselt unustusse vajuvate dokumentide mentaalsesse arhiivi.