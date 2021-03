Kool saab läbi, mis edasi? Leia oma elu kutse!

Hakka neid olukordi märkama. Kui sa midagi teed, siis mõtle, kas sa teed seda sellepärast, et keegi teine arvab, et see on sulle hea või sellepärast, et sa ise tead, et seda tehes liigud sa inimesena edasi? Iseenda armastamine aitab sul olla parem versioon iseendast.

«Ma olen väga paljude inimeste käest kuulnud, et nad küll teevad midagi, mis neile meeldib, aga nad ei soovi seda teiste inimesteni viia. Nad väidavad, et neile piisab sellest, kui nad teevad seda tegevust enda jaoks. Nad naudivad seda ega vaja suurema hulga inimeste tähelepanu. Mis on tegelikult okei ja ma mõistan seda hästi, sest varem, kui laulsin ainult endale, mõtlesin ma samamoodi,» kirjutab Tokko. «Aga siis ütles mulle üks inimene, et ma pean oma muusikat maailmaga jagama ja plaadi välja andma. Ma kahtlesin ja arvasin, et selleks pole veel õige aeg, aga siis ütles tema, et ma ei tohi teistelt inimestelt ära võtta võimalust minu muusikat nautida. Sel hetkel mõistsin, miks oma annete jagamine vajalik on – mul on vastutus seda teha. Eriti veel inspireeriva sisuga laule, mis aitavad kuulaja alateadvust positiivselt programmeerida.»